



Пожар в квартире на втором этаже дома №30 на проспекте Героев Сталинграда в Красноармейском районе произошел сегодня около 14 часов. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах Волгограда, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. С места тушения был госпитализирован 40-летний мужчина, который находился в состоянии наркотического опьянения. Медики диагностировали у него ожоги верхних дыхательных путей и травму головы.

Накануне днем, напомним, из огня удалось спасти двух жильцов многоэтажки на проспекте Жукова. Там также горела квартира, из которой были эвакуированы мужчины 55 и 43 лет, оба получили отравление и ожоги и были доставлены в больницу.