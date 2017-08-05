В Волгограде промышленные зоны выставят на аукцион для жилой застройки

КСП Волгограда выдала положительное заключение на изменения назначения двух территорий, расположенных в Красноармейском и Тракторозаводском районах Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на КСП, речь идет о территории по ул. Джека Лондона и производственной зоны Волгоградского тракторного завода, которые получат статус зон комплексного и устойчивого развития. Ранее по данным вопросам прошли публичные слушания, участники которых одобрили предлагаемые изменения, и теперь администрации города предстоит разработать механизм реализации различных мероприятий. В частности, мэрии надо определить границы участков, которые будут изыматься для муниципальных нужд, объем бюджетных средств, необходимых для этих целей. Впрочем, у правообладателей участков, которые находятся на интересующих чиновников территориях, будет возможность самим застроить свои участки жилыми домами, парками, скверами и прочими социально-культурными объектами. В случае, если они этого не сделают, в течение полугода после поступления такого предложения участки будут выставлены на аукцион.

Напомним, в настоящее время часть территории тракторного завода заброшена, на ней располагаются полуразрушенные цеха. Однако эта земля ценна для градостроительной деятельности. В Краноармейском районе территория ул. Джека Лондона также имеет привлекательность – она расположена в береговой зоне. Но, по мнению чиновников и депутатов, используется эта земля крайне неэффективно. А придание ей статуса зоны комплексного развития, как считают в администрации, стимулирует строительство на этих территориях.





