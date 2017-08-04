Волжан просят сообщать о разжигании костров





В условиях особого противопожарного режима жителей Волжского просят неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности и введенные ограничения на разведение костров. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горадминистрации, в период действия особого противопожарного режима на территории города установлены дополнительные требования пожарной безопасности, разжигание костров строго запрещено.

При обнаружении пожара или признаков горения необходимо немедленно сообщить об этом по телефону 112. О случаях сжигания мусора, листвы, разведения костров необходимо сообщать в контрольное управление администрации Волжского по телефону: 41-17-63, а также по телефону горячей экологической линии: 8-961-066-55-51 (смс,Viber, WhatsApp)/

В администрации Волжского также пояснили, что специалисты контрольного управления, отдела по делам ГО и ЧС, службы охраны окружающей среды совместно с сотрудниками отдела по пожарному надзору проводят ежедневные рейды по профилактике и предупреждению пожаров.

За нарушение требований пожарной безопасности Кодексом Волгоградской области об административной ответственности предусмотрено наказание: для граждан – штраф от 2 до 4 тысяч рублей, должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, юридических лиц – от 400 до 500 тысяч рублей.



