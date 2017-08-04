



Сегодня подвели итоги межрегионального конкурса среди территориальных органов службы исполнения наказаний: лучшей стала старшина внутренней службы из Волгограда Анна Момотова. Как передает ИА «Высота 102», в третий день соревнований участницы продемонстрировали свою красоту и грацию в творческих конкурсах. Это «Визитная карточка», «УИС - кино», представили свой родной край в национальных костюмах, а также вместе исполнили полонез и специально подготовленный творческий номер.

В ходе голосования жюри спорили, но в результате первое место и звание «Мисс УИС» единогласно было присуждено Анне Момотовой, представлявшей уголовно-исполнительную систему Волгоградской области. Второе место и звание «Первая вице-мисс» получила майор внутренней службы Татьяна Яворская из Крыма. Третье место и звание «Вторая вице-мисс» присуждено младшему сержанту Валентине Чанаевой из Калмыкии. Победительницы получили дипломы, денежные сертификаты и подарки от спонсоров мероприятия.