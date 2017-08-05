Волгоградцам задерживают зарплаты и пособия

За шесть месяцев текущего года в Гострудинспекцию Волгоградской области поступило 3,8 тыс. обращений граждан, в большинство из которых содержались жалобы на невыплату или неполную выплату зарплаты. Кроме этого, людям несвоевременно или не в полном объеме выплачивались расчетные суммы при увольнении, пособия по временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, ежемесячные пособия по уходу за ребенком и др. Об этом заявил заместитель руководителя Гострудинспекции Сергей Педченко на публичных обсуждениях, состоявшихся в зале облсовпрофа, сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве. По его словам, после предписаний и протоколов за их неисполнение работодатели выплатили задержанную зарплату 897 работникам на общую сумму около 36 млн рублей. Кроме того, в адрес нарушителей законодательства было вынесено 700 постановлений о назначении штрафов, в результате в федеральный бюджет взыскано 6,2 млн руб. Материалы проверок в отношении работодателей, по которым возбуждено 5 уголовных дел, направлены в следственные органы, - уточнили в облсовпрофе, где, по предложению губернатора Андрея Бочарова, была открыта специальная «горячая линия».

Напомним, на заседании межведомственной комиссии по вопросам занятости населения, состоявшейся в конце июня с участием правоохранительных органов, подчеркивалось, что в должниках числятся 24 организации региона, 16 из них находятся в стадии банкротства. Именно они являются самыми крупными неплательщиками зарплаты. При этом только на Волгоградском заводе буровой техники сосредоточено 50 процентов от общего объема долгов. Глава региона тогда подчеркнул, что меры реагирования надо принимать не только по отношению к директорскому корпусу, но и к собственникам, которые несут солидарную ответственность за предприятие. Поэтому контроль расходования средств директорами и конкурсными управляющими организаций-банкротов будет продолжен.



