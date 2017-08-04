Новому центру подготовки футболистов подыскали базу отдыха Волгоградского облсовпрофа





Вместо турбазы «Сокол» целесообразнее разместить центр спортивной подготовки футболистов на соседней территории — в ЧУП «Туристско-экскурсионный оздоровительный комплекс «Волжский», принадлежащий Волгоградскому облсовпрофу. Об этом в интервью ИА «Высота 102» сообщил председатель комитета физкультуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов. Так, финансовая проработка возможной реконструкции «Сокола» для строительстве здесь объектов проживания, питания и площадок для занятий футболом показала, что для бюджета такие вливания будут довольно затратны. А преобразовать расположенный неподалеку профсоюзный туркомплекс оказалось экономически целесообразнее, подчеркнул глава облкомспорта. То есть, если на «Сокол» было необходимо выделить 188 млн рублей для реконструкции, то гораздо более благоустроенный туркомплекс возможно приспособить под центр подготовки футболистов за 25 млн рублей. Примерная стоимость содержания и того и другого объектов одинакова — порядка 17 млн рублей в год.

Пока что проектные документации проходят экспертизы, хотя комитету в 2016 году была поставлена задача найти решение и приступить к реализации. До настоящего времени вопрос передачи имущества МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Сокол» с участком и рассмотрение альтернативного варианта его замены на туркомплекс «Волжский» не решен комитетом финансов Волгоградской области, сказал Глинянов.