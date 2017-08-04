Губернатор Волгоградской области заказал лук и стрелы для сельского музея





В музейной экспозиции предметов казачьей культуры не хватает луков и стрел. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Качалинского сельского поселения Суровикинского района, где сегодня побывал губернатор Волгоградской области, такое мнение Андрей Бочаров высказал во время посещения музея сельской школы. Здесь для главы региона школьники провели небольшую экскурсию, а сам он проэкзаменовал детей на знания в назначении предметов казачьего быта. Андрей Бочаров заметил, что среди орудий казачества отсутствуют лук и стрелы. И предложил одному из школьников сделать лук своими руками.





Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, поездка губернатора была связана с инспекцией выполнения задач по ключевым направлениям комплексного развития сельских территорий. В центре внимания главы региона были вопросы благоустройства, газификации, создания дополнительных мест в детских садах и развития учреждений культуры.



