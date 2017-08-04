Волжские котельные приблизились к 100-процентной готовности к зиме





Проверка готовности работы котельных муниципального казённого предприятия «Тепловые сети» города Волжский Волгоградской области показала - на сегодняшний день 4,13 км (83%) от всей протяженности тепловых сетей (4,95 км) подготовлены к отопительному периоду. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горадминистрации, такого рода контрольные объезды ресурсоснабжающих предприятий проводятся регулярно. В ведении «Тепловых сетей» - восемь котельных различной тепловой мощности в посёлке Краснооктябрьском. Из них в семи - стопроцентная готовность.

Предприятием произведён ремонт и частичная замена оборудования. Среди выполненных работ - обновление изоляции тепловых трубопроводов, замена затворов, опрессовка котельного оборудования, текущий ремонт насосных агрегатов и многое другое. Приобретены необходимые реагенты для химической подготовки воды. Все котельные МКП полностью автоматизированы. Помещения котельных содержатся в чистоте, оборудование поддерживается в нормативном состоянии. Как отметил заместитель директора МКП «Тепловые сети» Алексей Сорокин, котельные посёлка Краснооктябрьский подготовлены к зиме с опережением графика.

Предприятием проводится и постоянный мониторинг целостности изоляционного слоя трубопроводов. В случае обнаружения нарушений незамедлительно выполняется ремонт повреждённых участков, что исключает потери тепла.

«Комитет по обеспечению жизнедеятельности города администрации Волжского отслеживает все подготовительные мероприятия ресурсоснабжающих предприятий, согласовывает отключения горячего водоснабжения в соответствии с законодательством, работает с обращениями волжан», - добавил заместитель председателя комитета по обеспечению жизнедеятельности Вадим Хоменко.

На заключительной стадии подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 предприятию будет выдан паспорт готовности по результатам работы комиссии.