Волгоград готовится встретить премьер-министра России Дмитрия Медведева





Последние приготовления к визиту председателя правительства России, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева можно наблюдать сегодня в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», рабочая поездка премьер-министра в город-герой запланирована на вторник, 8 августа. Совещание с участием главы правительства страны состоится, скорее всего, на Центральной набережной, где сейчас сооружают шатры и благоустраивают прилегающую территорию.

Встреча будет посвящена вопросам сохранения, предотвращения загрязнения и рациональному использованию Волги. Участие в совещании, как ожидается, примут 15 губернаторов субъектов страны, которые пересекает самая длинная река в Европе. Год назад 15 августа на том же самом месте проходило заседание президиума Госсовета с участием президента России Владимира Путина, на котором обсуждались вопросы развития водных путей России.

Помимо этого, в планах премьера - по прилету в Волгоград осмотреть аэропорт, где сейчас проходит масштабная реконструкция. Напомним, к концу 2017 года строители должны завершить все плоскостные сооружения воздушной гавани — рулежные дорожки, перрон, установить светосигнальное и навигационное оборудование. В мае 2018-го предстоит ввести в строй новый терминал и привести в порядок площадь перед аэровокзалом, запустить на регулярной основе перевозку пассажиров пригородными поездами.

В последний раз Дмитрий Медведев посещал Волгоград 31 мая 2016 года. Тогда глава кабинета министров страны встретился с предпринимательским сообществом, принял участие в церемонии по случаю окончания пуско-наладочных работ на заводе "Лукойл-Волгограднефтепереработка". Впечатление на Дмитрия Медведева в Волгограде тогда произвели местные дороги, которые он охарактеризовал как убитые. Обратит ли внимание премьер-министр на городские магистрали, которые активно восстанавливаются к ЧМ-2018, в ходе предстоящего визита и какую даст им оценку - станет известно 8 августа.