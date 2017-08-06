



Бывший глава Краснооктябрьского района Волгограда Артемий Чуйков возглавил МБУ «Комбинат благоустройства» Городищенского городского поселения. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в муниципальном учреждении. Напомним, Артемий Чуйков уволился с поста главы района по собственному желанию. Между тем, как сообщало информагентство, претензии к экс-главе района были связаны с благоустройством и уборкой подведомственной ему территории. Теперь бывший руководитель администрации Краснооктябрьского района займется благоустройством районного центра. Возможно, в этом деле ему поможет диплом об окончании Московского технического университета связи и информатики, проверку на подлинность которого в настоящее время проводят правоохранительные органы.

К слову, по некоторым данным, к трудоустройству бывшего главы района может иметь отношение один из заместителей губернатора Волгоградской области, креатуры которого работали и работают в органах местного самоуправления Городищенского района. Недавно один из них стал фигурантом очередного скандала. Так, накануне в прокуратуре Волгоградской области сообщили, что по требованию надзорного органа был уволен заместитель главы администрации Городищенского района Максим Богданенко за то, что при поступлении на муниципальную службу он представил анкету с указанием заведомо ложных сведений об отсутствии судимости. Выяснилось, что в 2008 году Богданенко, работая в тот период оперуполномоченным Городищенского РОВД, был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и в связи с этим – уволен из органов внутренних дел.



