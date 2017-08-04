Волгоград готовится к встрече с зимой





Степень готовности жилого фонда города к наступлению холодов составляет 74%: из 5006 жилых зданий в 3706 объектах сети промыты и опрессованы. Кроме того, встретить зиму готовы уже 117 медицинских учреждений из 185, а из 508 образовательных учреждений – 468, включая 250 детских садов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ООО «Концессии теплоснабжения», отремонтировано 16,2 км трубопроводов. Кроме того готовность к зиме обеспечена на 32 котельных Волгограда.

Также в районах города продолжаются работы по модернизации объектов теплового хозяйства Волгограда. В частности, в Дзержинском районе приступили к реконструкции 11 участков теплотрассы. В числе наиболее крупных объектов – магистральный трубопровод протяженностью 820 метров, пролегающий между жилыми домами № 72 и № 68 вдоль бульвара 30-летия Победы. Данная теплотрасса питает 26 объектов, включая 19 многоквартирных домов. На очереди - реконструкция теплотрассы на ул. Константина Симонова, Качинцев, Новодвинская, проспекту имени Жукова, на бульваре 30-летия Победы, на ул. Шекснинской. Общая протяженность реконструируемых только в Дзержинском районе участков теплотрассы превышает 3,5 км. Завершить работы на объектах планируется в сентябре.

В компании напомнили, что «Концессии теплоснабжения» инвестируют в модернизацию и строительство новых объектов теплового хозяйства Волгограда более 1,85 млрд рублей. Инвестиции осуществляются с привлечением средств негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций, которые размешаются на Московской бирже и входят в Высший котировальный список.



