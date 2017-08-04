Полиция Волжского вышла на 10-летнего лжеминера из Самарской области

Ложное сообщение о заминировании дома в Волжском поступило от 10-летнего мальчика из Новокуйбышевска. Это установили сотрудники городского управления полиции совместно с коллегами из самарского региона, сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. Оказалось, что накануне он вместе с другом набирал с мобильного случайные номера, попадал в том числе и на сотовые, зарегистрированные в разных регионах, и сообщал о заложенных бомбах. Один из телефонных вызовов случайно поступил 36-летней жительнице Волжского — руководителю коммерческой организации. Мальчик сообщил ей, что под ее домом находится взрывное устройство. Спецслужбы выехали по указанном адресу и никаких подозрительных предметов не нашли. Сейчас материалы проверки переданы в Самарскую область. В отношении родителей школьника составлен административный протокол.