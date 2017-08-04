







Вчера в ходе рабочей поездки глава региона Андрей Бочаров посетил микрорайон «Долина», который реализует инвестиционно-строительная компания «Запад». В настоящее время здесь идет строительство современной школы. Возведение образовательного учреждения стало возможным благодаря реализации федеральной программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016 - 2025 годы, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу застройщика.

Новая школа в микрорайоне рассчитана на 1000 учеников. Концепция школы предполагает использование передовых технологий в строительстве и создание функциональных проектировочных решений, которые предоставят каждому ребенку максимум пространства для всестороннего развития. Для детей будут функционировать учебные классы, оборудованные по последним образовательным стандартам. Помимо этого проектом предусмотрены два спортивных зала, школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотеки, web-мастерские, лингафонные кабинеты, интерактивный музей, спортивный стадион с полями для различных спортивных игр. В настоящее время строительство школы идет согласно плановому графику. Свои двери для первых учеников она распахнет в сентябре 2018 года. За ходом работ можно наблюдать в режиме он-лайн при помощи нескольких камер, установленных на стройплощадке.













«Впервые за четверть века мы строим такую школу. Это первый хороший опыт для реализации задач в сфере образования. Мы формируем стандарт, на который должны ориентироваться все остальные. Мы видим, что микрорайон активно развивается, начато строительство еще одного детского сада. Со своей стороны, мы помогаем застройщику создавать в нем необходимую инфраструктуру», — подчеркнул Андрей Бочаров. Также глава региона отметил, насколько сегодня важно привлекать такие надежные компании, которые готовы заниматься не только жилищным строительством, но и комплексно развивать территории.

Появление в динамично развивающемся микрорайоне современной школы станет еще одним шагом по созданию благоприятной для жителей городской среды. Микрорайон новый, но уже сейчас он насыщается социальной, коммерческой и транспортной инфраструктурой. В «Долине» уже работает детский сад.













Активно развивается и транспортная инфраструктура. В настоящее время ведется строительство новой четырехполосной дороги протяженностью 850 метров от улицы им. Джабаева до ул. им. Маршала Василевского, которая свяжет микрорайон «Долина» со Второй Продольной магистралью. Сдать ее планируется до конца 2017 года. Также в следующем году в «Долине» появится дорога, которая свяжет улицы Добрушина и Тюленева. Все это позволит улучшить транспортную доступность микрорайона.

Большое внимание в «Долине» уделяется вопросам благоустройства. Во дворах оборудованы детские игровые площадки для ребят разных возрастов, обустроены спортивные площадки для любителей активного отдыха, установлены скамейки для отдыха.













В сентябре будет сдан пешеходный бульвар, где жители микрорайона смогут гулять, кататься на велосипедах, общаться с соседями по микрорайону, а в ближайших планах – обустройство парковой зоны площадью 4 га.













«Политика инвестиционно-строительной компании «Запад» состоит в том, чтобы создавать для жителей микрорайона комфортную среду проживания, – комментирует руководитель проекта «Долина» Руслан Любушкин. – В это понятие мы вкладываем не просто квадратные метры, а определенное качество жизни, повышенный уровень комфорта и доступности. Именно поэтому проектом микрорайона предусмотрено строительство как малоэтажных, так и высотных домов. Сейчас в «Долине» началось строительство первого многоэтажного дома».

Возводиться новые высотные дома будут из высококачественных панелей, произведенных на собственном домостроительном комбинате. Бесшовная технология, используемая в строительстве, существенно повышает теплоизоляцию домов, что позволяет жителям экономить на коммунальных платежах. А современные материалы, используемые в отделке фасадов, делают дома яркими и красивыми. В конечном счете, покупатели получают качественное жилье в максимально короткие сроки.

Убедиться лично в преимуществах жизни в современном микрорайоне можно, записавшись на экскурсию по телефону 51-11-15.

Справка

«Долина» – самый масштабный проект города Волгограда, реализуемый инвестиционно-строительной компанией «Запад». Он предусматривает возведение более двух миллионов квадратных метров жилья. Микрорайон дал импульс для развития социальной, коммерческой и транспортной инфраструктуры района. К моменту завершения проекта здесь будут проживать более 80 000 тысяч волгоградцев.



