«МегаФон» приглашает волгоградцев «включаться» прямо на пляже









В ближайшие выходные прогноз погоды обещает жару под 40 градусов. Отличный повод, чтобы провести день в новом вейк-парке на пляже «Бобры». Прохладные волжские воды и развлечения, приготовленные «МегаФоном», помогут и отдохнуть, и включиться в мир современных цифровых технологий. В воскресенье, 6 августа, вход на клубную площадку бесплатный.

Как сообщила пресс-служба оператора, для любителей активного летнего отдыха и мобильных технологий «МегаФон» приготовил множество сюрпризов. В их числе – мастер-классы на батуте для вейкбордистов, фотозона и моментальная печать фотомагнитов, площадки для волейбола и стрит-бола. Тут же можно будет угоститься в снек-баре, а главное – принять участие в конкурсах и интерактивных играх, в ходе которых нужно продемонстрировать знание технологии передачи данных – тогда призы обеспечены!

Конечно, каждый посетитель площадки «МегаФона» узнает много интересного и о новых тарифах «Включайся!», которые выбирает уже каждый второй новый клиент оператора. В том числе потому, что новая линейка дает безлимитный доступ к мессенджерам, социальным сетям, сервисам потокового видео и музыки. «Включиться» можно будет и в другом смысле – зарядив на площадке оператора свое мобильное устройство.

Интерактивная зона «МегаФона» будет работать в вейк-парке по воскресеньям, с 6 по 27 августа с 12:00 до 15:00. В первый день вход на площадку бесплатный для всех горожан. А потом на особом положении окажутся только абоненты «МегаФона»: при предъявлении смартфона с указанием оператора они получат скидку 50%. Цена входного билета на весь день для остальных гостей – 200 рублей.



