Производитель биотуалетов по мировым стандартам стал принимать заказы онлайн





Для потребителей Волгограда стала максимально доступной продукция одного из крупных российских производителей туалетных кабин – теперь на сайте компании «ЭкоГрупп» можно получить консультацию и заказать понравившуюся модель. Об особенностях производства и эксплуатации своей продукции ИА «Высота 102» рассказали представители компании.

По словам их словам, одними из важных преимуществ компании являются ее высокая клиентоориентированность, европейский подход к технологическому процессу, использование современных разработок. Как следствие, производитель предлагает идеальный конечный результат как в качестве товаров, так и обслуживания клиентов. Продукция под торговой маркой EPCOR соответствует существующим мировым стандартам и имеет демократичную стоимость.

Модели разрабатываются с учетом материальных возможностей различных категорий покупателей.

Так, для домашних хозяйств подойдет туалетная кабина «Эконом» . Она имеет рациональное внутреннее оснащение, надежную конструкцию лицевой панели, специальную влагоотталкивающую обработку поддона. Для строительных площадок идеальны средние по цене биотуалеты класса «Стандарт» с антивандальными характеристиками. Для организации мероприятий под открытым небом чаще всего выбираются товары уровня «Люкс» с улучшенным внутренним оснащением и усиленной конструкцией.

Все модели выполнены из ударопрочного полиэтилена, их крыши – из светопрозрачного материала. Бак на 250 литров рассчитан на длительную беспроблемную эксплуатацию. Туалетные кабины имеют лаконичный дизайн, способный гармонично вписаться в городской ландшафт, выпускаются в нескольких сдержанных расцветках. По мере необходимости изделия могут без проблем перемещаться на новое место.

Заказать биотуалеты можно у производителя: ООО «ЭкоГрупп» г.Москва, Остаповский проезд, д.5, стр.1, под.3, офис 270, бизнес центр "Контакт", телефон +7-495-506-06-73.