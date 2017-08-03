Смотрите сегодня в программе: экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности и сильной жаре объявлено в Волгоградской области. Соблюдение законодательства об использовании радиоэлектронных средств гражданского назначения: проблема станций, которые провайдеры устанавливают на крышах домов, вышла на уровень постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Волгоградской области. Что не так: специалисты огласили результаты экспертизы проб образцов дорожного покрытия, уложенного на улицах Волгограда за последний месяц. Приключения старинной немецкой виолончели, пережившей Сталинградскую битву, завершаются: инструмент станет экспонатом волгоградского музея - панорамы.















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