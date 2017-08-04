



Любопытную пресс-конференцию «прошляпили» журналисты большинства волгоградских СМИ. ИА «Высота 102» стали известны пикантные подробности мероприятия. На днях сразу несколько изданий выдали отчеты о встрече с бывшим директором экс-подрядчика реконструкции шоссе Авиаторов в областном центре. Георгий Казбеков, судя по содержанию публикаций, подробнейшим образом рассказал «о конфликте его фирмы с комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области», который в минувшем месяце расторг контракт с «Дорстройсервисом». Компанию внесли в реестр недобросовестных подрядчиков. Встречные иски заказчика работ и подрядной организации сейчас рассматривает арбитражный суд Волгоградской области. Власти требуют вернуть миллионы рублей неустойки, дорожники — аннулировать решение о разрыве договора. Помимо этого, «Дорстройсервис» недавно проиграл в первой судебной инстанции несколько исков о взыскании штрафов за просрочку исполнения других контрактов по ремонту дорог в Волгограде.

Статьи на интернет-порталах, сотрудникам которых посчастливилось оказаться на пресс-конференции, — не идентичны, но фактура в них одна и та же. В одном и том же месте сделаны и опубликованные снимки господина Казбекова. Выходит, что брифинг могли организовать в закрытом режиме для избранных журналистов. И, как удалось выяснить «Высоте 102», формат мероприятия включал в себя не только деловую, но и увеселительную часть. Один из участников событий поделился с «Высотой 102» некоторыми деталями. Его имя по понятным причинам мы называть не станем.

Корреспондентов, как рассказал нам живой свидетель тех событий, позвали в трехдневный пресс-тур до Владикавказа. Причем по системе «всю включено»: с проживанием в крупнейшей на территории республики гостинице «Владикавказ», регулярными обильными застольями и подарками. Теперь становится ясно, почему остальные СМИ региона об этом мероприятии оказались не осведомлены. Правда участники поездки в своих статьях, вероятно, из скромности умолчали о том, что ради «эксклюзивного» интервью им пришлось преодолеть почти 800 км.

Приглашение во владикавказский вояж сотрудникам изданий, которые позиционируют себя как «независимые», пришло почему-то не от «Дорстройсервиса», а от одного из волгоградских «борцов» за хорошие дороги. Какое отношение он имеет к дорожной организации и на какой основе оказывал ей услуги коммивояжера — остается только догадываться. Координатором и сопровождающим лицом выступил уже другой хорошо известный волгоградцам общественник — Казбек Фарниев, который больше запомнился, как советник экс-губернатора Волгоградской области Сергея Боженова. При бывшем главе региона, который был досрочно отправлен президентом в отставку, общественная организация Фарниева получала щедрые гранты из бюджета. Но с тех пор многое изменилось.

Вернемся к поездке журналистов. Она началась более чем удачно: трансфер четырех сотрудников редакций вместе с Фарниевым осуществлялся на люксовых иномарках «Toyota Land Cruiser 200» и «Toyota Camry». По дороге были остановки по требованию - путников угощали в придорожных кафе. Разумеется, за счет фирмы.

По прибытии в столицу Северной Осетии уставшую с дороги прессу заселили в отдельные номера отеля. В стоимость проживания входили бассейн и SPA-процедуры. Более комфортные условия для подготовки к пресс-конференции представить себе сложно. Правда, это была только разминка. На следующее утро голодных «акул пера» ждал приятный сюрприз — сытный завтрак в кафе на территории дендрария. Стоит отдать должное волгоградским журналистам, которые в атмосфере полного релакса не забыли о том, с какой целью их завезли в Северную Осетию - смогли оторваться от столовых приборов, бокалов, взять в руки ручки, блокноты, фотоаппараты и проинтервьюировать хлебосольного коммерсанта. Адресованные спикеру вопросы были однотипно-целенаправленные — корреспонденты явно хотели столкнуть лбами «униженных и оскорбленных» дорожников с «алчными и беспощадными» чиновниками. Их, в первую очередь, интересовала критика в адрес губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Судя по размещенным после поездки статьям - репортеры получили щедрую порцию информации под нужным для них соусом. Сколько калорий сожгли корреспонденты за время выездной пресс-конференции за пределами волгоградского региона - неизвестно, но принимающая сторона со свойственным кавказцам гостеприимством настаивала на продолжении банкета. Волгоградские журналисты со свойственным «независимым» СМИ достоинством на это предложение ответили твердым согласием. Брифинг продолжился уже в лобби-баре гостиницы «Владикавказ». Посидели душевно - счет за выпивку и закуску оказался внушительным. Но тянуться за кошельками «заказанной» прессе, к счастью, не пришлось.

За время командировки журналистов буквально искупали в ласке, заботе и гостеприимстве. О чем говорить, если волгоградцев даже позвали на осетинскую свадьбу чуть ли не племянницы Шойгу. А перед отправкой в Волгоград щедро одарили местными товарами. Не отказались честные журналисты ни от осетинской газировки, ни от местного пива, ни от других памятных подарков.

На обратном пути делегация заскочила в Элисту, где по сложившейся за время пресс-тура традиции представителей «четвертой власти» снова накормили. По дороге на сытый желудок говорили, конечно, о судьбах несчастных жителей Волгоградской области. Одни педалировали тему конфликтов губернатора с некими влиятельными группами, недовольными повсеместным «наведением порядка», который мешает их бизнес-интересам. Другие настаивали на том, что нужно еще активнее вбрасывать в медиапространство «утки» о скорой отставке Андрея Бочарова. Бог весть еще о чем могли говорить и наверняка говорили неравнодушные журналисты под звон стекла с кавказскими напитками. Предвосхищая первый же комментарий к данной статье, «Высота 102» поясняет: «Нет, нам не завидно. Чревоугодие вредит здоровью. А эта публикация - пища для ума наших читателей и не более того».

Фото: ossetiatourism.ru