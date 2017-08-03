В Волгограде семью чуть не упавшего с 6 этажа ребенка поставили на учет

Стали известны подробности инцидента в ЖК «Родниковая долина» в Советском районе Волгограда, где 3-летний ребенок накануне днем остался без присмотра, забрался на подоконник в квартире на 6-м этаже и чуть не сорвался вниз. Полицейские и районная административная комиссия провели проверку и выяснили, что мальчик воспитывается в многодетной семье и в тот день его родителей не было дома.

Так, передает ИА «Высота 102», на данный момент все четверо детей, которым от 1 года до 6 лет, помещены в больницы. Как подтвердили информагентству врачи, состояние детей «запущенное» - недоедание и педикулез. В ГУ МВД России по региону сообщили, что семья поставлена на учет, поскольку находится в социально опасном положении.

Полицейская и административная проверка показала, что семья снимает квартиру, в которой царит антисанитария и отсутствуют продукты питания, на улице Шуйского около месяца. Пока 25-летняя мать и отец детей находятся на работе, за малышами приглядывает несовершеннолетняя родственница. Накануне в квартире с детьми находилась именно она. Отвлеклась на одного ребенка — а другой, 3-летний мальчик, в это время забрался на подоконник, нечаянно сорвал занавеску и начал ею размахивать, высунувшись по пояс из окна. Затем ребенок попробовал встать на карниз, отчего наблюдавшие внизу за происходящим соседи в буквальном смысле ахнули. Взрослые были готовы в любую секунду поймать малыша, кричали ему, чтобы он позвал маму и отошел от окна, кто-то побежал на 6-й этаж звонить в дверь, но там никто не открыл. И только спустя несколько минут за тюлем показалась фигура подростка, которая взяла на руки малыша и закрыла створку. Прибывшие на место сотрудники полиции также безуспешно пытались поговорить с жильцами этой квартиры, но им никто не открыл. Узнать все обстоятельства комиссии в составе сотрудников полиции удалось лишь на следующий день. Ни матери, ни отца дома снова не было, дверь открыла подросток.

За данный инцидент родителей привлекут к административной ответственности. Дети будут находиться в лечебных учреждениях до выздоровления.