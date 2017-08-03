Штаб Алексея Навального квартирует в элитном доме в Волгограде

В квартире на первом этаже жилого дома на улице маршала Чуйкова открылся штаб Алексея Навального. Как гласит табличка, которая «висит» на окне, время работы штаба - с понедельника по субботу, с 11 до 22 часов. Как сообщили жители дома ИА «Высота 102», им неизвестно, кому в настоящее время принадлежит эта квартира, так как она неоднократно выставлялась на продажу. Однако для них стало неожиданным такое соседство, - признались жильцы.





Напомним, штаб Алексея Навального уже неоднократно открывался и закрывался в различных районах Волгограда по требованию арендодателей, которые предоставляли помещения сторонникам блогера.

К слову, руководитель штаба блогера Алексея Навального в Волгограде Алексей Волков в настоящее время обвиняется в реабилитации нацизма. Уголовное дело в отношении него было возбуждено после публикации в социальной сети фотографии скульптуры Родины-матери, раскрашенной зеленкой. Как считают в правоохранительных органах, фото было распространено с компьютера Алексея Волкова после того, как на Алексея Навального в разных регионах нападали с зеленкой. При открытии штаба Алексея Навального в Волгограде группа жителей потребовала у оппозиционера извинений, произошла потасовка. Позднее обработанное фото было удалено из официального паблика сторонников блогера, был написан пост с извинениями.

Как заявили в СУ СКР по региону, если вина Волкова будет доказана, ему грозит крупный штраф либо исправительные работы за «неуважение к обществу, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенное публично».



