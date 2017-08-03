



Краснослободский горсуд обязал администрацию Клетского поселения Среднеахтубинского района восстановить в Волго-Ахтубинской пойме плодородный слой земли. Это может обеспечить рекультивация участка. Как сообщил ИА «Высота 102» заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков, в природном парке недалеко от хутора Репино под руководством главы поселения Германа Шахабова зимой с привлечением тяжелой техники здесь сняли, переместили, а фактически уничтожили почву на участке сельскохозяйственного назначения общей площадью 628 квадратных метров.

Такие действия Шахабова, который использовал землю для благоустройства сельского поселения, оказали негативное воздействие и причинили значительный вред особо охраняемой природной территории, показала проверка прокуратуры. Причем самовосстановление невозможно. В денежном выражении сумма ущерба превысила 800 тысяч рублей. Местный следственный отдел СК проводит проверку в отношении главы, решается вопрос об уголовном преследовании.

Напомним, в 2011 году Герман Шахабов, который в тот период также являлся главой Клетского сельского поселения, был осужден к двум с половиной годам лишения свободы за ДТП, в котором по его вине погибла полугодовалая девочка.