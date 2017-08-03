



Двойной контроль качества питьевой воды из Гремячинского месторождения подземных пресных вод проводят компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» и администрация Котельниковского городского поселения. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, дополнительные исследования проб на содержание бария берутся в двух ключевых точках системы водоснабжения. Первый анализ проводится на месте выхода воды на поверхность на Гремячинском месторождении, второй - на выходе из фильтровальной станции после процедуры умягчения.

Напомним, жители города Котельниково уже второй год используют эту воду для хозяйственно-питьевых нужд. Природной особенностью подземных вод Гремячинского месторождения является «устранимая жесткость» кальциевой природы, которая при кипячении может давать осадок в виде хлопьев или налета белого цвета, что сказывается на органолептических показателях, но не ухудшает качество воды.

«Появление белого осадка привело к появлению недостоверной информации о якобы превышенном содержании в воде бария. Между тем, качество питьевого ресурса из Гремячинского месторождения подтверждено многочисленными исследованиями проб воды в независимых лабораториях Москвы, Ростова и Пятигорска. Результаты многократных анализов проб, взятых из эксплуатационных скважин непосредственно на самом Гремячинского месторождении, доказывают, что питьевая вода Гремячинского месторождения соответствует всем требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01», - сообщили информагентству в компании «ЕвроХим-ВолгаКалий».

С целью предоставления населению актуальных и достоверных данных сейчас проводятся дополнительные исследования. Отбор проб из четырёх эксплуатационных и двух резервных скважин на водозаборе для водоснабжения Гремячинского ГОКа осуществляют специалисты лаборатории филиала ФБУ ЦЛАТИ по ЮФО. «Последние результаты анализов проб, взятых из скважин месторождения в апреле и июне текущего года, по компоненту барий (Ba2+) составляют в среднем 0,034 мг/дм3, что доказывает - содержание бария в пробах воды, отобранных из эксплуатационных скважин, почти в три раза ниже предельно допустимой концентрации, которая составляет 0,1 мг/дм3» , - отметили в пресс-службе компании.