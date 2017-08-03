В Волгоградской области за 2017 год власти 2000 раз нарушили права предпринимателей

Свыше 2000 нарушений прав предпринимателей в Волгоградской области выявила прокуратура за 6 месяцев 2017 года. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального надзорного ведомства, одним из наиболее острых проблемных вопросов явились долги органов власти перед коммерсантами, работавшими по государственному или муниципальному заказу. Ранее в адрес первого заместителя губернатора области – председателя комитета финансов области Александра Дорждеева прокуратура вносила представление, по итогам рассмотрения которого

в бюджете региона было предусмотрено свыше 500 млн рублей на погашение кредиторской задолженности перед подрядчиками.

Еще одной «головной болью» бизнес-сообщества, как показали прокурорские проверки, являются незаконные внеплановые проверки со стороны контролирующих ведомств. Необоснованные ревизии, в частности, позволяли себе должностные лица управлений Роспотребнадзора и Госавтодорнадзора области. Виновные лица привлечены к административной ответственности. Штраф выписан также сотруднику Жилищной инспекции Волгограда, который затребовал у проверяемого коммерсанта документы, не имеющие отношение к проверке.

Далеко не всегда для предпринимателей в Волгоградской области открыта и доступна информация о плановых рейдах различных ведомств. Так, по инициативе прокурора района к административной ответственности был привлечен глава Калачевского городского поселения, не разместивший на официальном сайте администрации ежегодный план проверок на 2017 год. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекли сотрудника органа власти, допустившего нарушение законодательства.

Недостоверную информацию прокуратура обнаружила и на портале государственной федеральной информационной системы «Единый реестр проверок». В частности, неполные сведения о запланированных ревизиях публиковали управления Госавтодорнадзора, Роспотребнадзора, территориальных подразделений ГУ МЧС России по области и органов муниципального контроля.











