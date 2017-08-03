Участники Всероссийской Методической Школы «ДОН» заговорили цитатами из книг Бориса Екимова





В Волгоградской области завершилась работа Всероссийской методической школы «ДОН». И, пожалуй, одним из самых ярких её событий стала творческая встреча молодых российских учителей с прославленным писателем Борисом Екимовым. Как рассказали ИА «Высота 102» участники ВМШ, после встречи все вдруг заговорили цитатами из его книг.

«Под обаяние этого писателя нельзя было не попасть», - отметила учитель русского языка и литературы волгоградка Антонина Кириченко. Борис Михайлович провел с молодыми учителями на турбазе «Донские зори» весь день, и с интересом посмотрел видеофрагменты по своим произведениям, которые талантливая молодежь сама создала и продемонстрировала на своём кинофестивале «Проснётся день».

Влился в команду участников школы и лучший учитель 2016 года – интеллигентный, скромный и очень компетентный, по мнению коллег, Александр Шагалов. «Тема, которую поднял Александр, потрясла. По окончании его мастер-класса мы встали и аплодировали стоя», - рассказали информагентству слушатели ВМШ.

«Мы получили здесь очень много интересной информации. На выпускном вечере ребята сказали много добрых слов в адрес организаторов школы. Я думаю, каждый пропустит через себя всё увиденное и услышанное» , - рассказала Антонина Кириченко.





Что увезут с собой молодые учителя в свои регионы? Колоссальные впечатления о волгоградской земле. Незабываемые воспоминания от встреч с интересными людьми - коллегами и писателями. Книги Бориса Екимова с автографом автора. И, конечно, большую «копилку» передового педагогического опыта.

Напомним, мероприятия ВМШ «ДОН» проходили в Волгограде, Калачёвском и Серафимовичском районах области.

ВМШ «ДОН» - составная часть социально значимой программы «В помощь учителю». Проект инициирован и поддержан Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией «Российское общество «Знание» при содействии Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей литературы и русского языка» (АССУЛ) и Московского педагогического государственного университета.

В числе соорганизаторов форума - Волгоградское отделение АССУЛ, Волгоградская областная организация Профсоюза работников народного образования и науки РФ, лицей №5 имени Юрия Гагарина, Волгоградская государственная академия последипломного образования, Волгоградский социально-педагогический колледж, Благотворительный фонд «Манифест», книготорговое предприятие «Кассандра». Проект реализуется при поддержке Комитета образования и науки Волгоградской области.



