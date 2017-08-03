Житель многоэтажки в Волгограде прятал опасные находки времен войны у шахты лифта

Около 20 предметов времен Великой Отечественной войны,по предварительным данным, были обнаружены на техническом этаже в 17-этажке в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, находки военной поры обнаружили во время осмотра лифтового оборудования в доме №8 по ул. Новороссийской и уборки этажа. Как выяснилось, таким «оригинальным» способом хранил военные предметы один из жителей многоэтажки, который занимался их коллекционированием. Изобретательный волгоградец огородил решеткой часть техэтажа, где соорудил два сейфа, а, когда места в них для «экспонатов» стало не хватать, то он решил их просто складировать. Бойцы Росгвардии, которые приехали на вызов, обнаружили среди всего прочего в том числе порох и оружейные затворы, каски, гильзы. Как рассказал "коллекционер", предметы времен Великой Отечественной войны он приобретал в интернете, затем реставрировал и продавал. В настоящее время склад опасных предметов изъят и вывезен из многоэтажки. Проводится проверка.



