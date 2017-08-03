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Происшествия
 03.08.2017 09:02

Житель многоэтажки в Волгограде прятал опасные находки времен войны у шахты лифта

Около 20 предметов времен Великой Отечественной войны,по предварительным данным,  были обнаружены на техническом этаже в 17-этажке  в Центральном районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, находки военной поры обнаружили во время осмотра лифтового оборудования в доме №8 по ул. Новороссийской и уборки этажа. Как выяснилось, таким «оригинальным» способом хранил военные предметы один из жителей многоэтажки, который занимался их коллекционированием. Изобретательный волгоградец огородил решеткой часть техэтажа, где соорудил два сейфа, а, когда места в них для «экспонатов» стало не хватать, то он решил их просто складировать. Бойцы Росгвардии, которые приехали на вызов, обнаружили среди всего прочего  в том числе порох и оружейные затворы, каски, гильзы.  Как рассказал "коллекционер", предметы времен Великой Отечественной войны он приобретал в интернете, затем реставрировал и продавал. В настоящее время склад опасных предметов изъят и вывезен из многоэтажки. Проводится проверка. 

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Несколько десятков гектаров горящей травы, мусора, сухой растительности удалось потушить в поселке Горьковском в Советском районе Волгограда. Ликвидация огня заняла около 6 часов из-за ветра. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по региону, на данный момент жилым строениям, дачным обществам, близи которых возник пожар, угрозы нет. 
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Аналитика 09.08.2017 20:05

Смотрите сегодня в программе: председатель правительства России Дмитрий Медведев «проникся» волгоградской жарой и видом строящегося стадиона к чемпионату мира. «О сохранении и защите водных природных объектов»: по следам большого совещания о сохранении Волги в Волгограде провели всероссийскую конференцию на эту же острую тему. Трудности с уличением судовладельцев, сбрасывающих нефтепродукты в Волгу: руководитель регионального управления Росприроднадзора рассказал про исчезнувший на глазах инспекторов танкер. Оффшоры рулят: комплекс зданий на улице Балонина в центре Волгограда, где хотят построить транспортно – пересадочный узел, оказался в залоге у зарубежных компаний. Теперь вне зоны газопровода: на улице Новороссийской вместо демонтированных торговых точек начали возводить торговую галерею. ...
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Спорт 09.08.2017 19:18

Продолжающаяся в связи с подготовкой к чемпионату мира-2018 реконструкция стадиона «Зенит» по-прежнему вынуждает «Ротор-Волгоград» выступать на выезде в матчах российского первенства Футбольной национальной Лиги, где сегодня проходят игры 7-го тура. Волгоградцы провели его в гостях у клуба «Оренбург» и сумели порадовать болельщиков ничейным исходом, добытым буквально на последних секундах встречи, - 2:2.   Как сообщил ИА «Высота 102» пресс-атташе областного спорткомитета Андрей Малякин, к поединку в южноуральских краях на стадионе «Газовик» поселка Ростоши коллектив Валерия Есипова подошел в статусе аутсайдера, с незавидным турнирным положением, занимая в таблице пока лишь 18-ю строчку. К тому же в минувшей игре новичок ФНЛ нынешнего...
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Экология 09.08.2017 18:00

В Светлоярском районе работник компании по переработке алюминия по фамилии Курко признан виновным в незаконном вылове рыбы и приговорен к 300-тысячному штрафу. Как сообщил ИА «Высота 102» заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков, в апреле осужденный прибыл на водоем вблизи Райгорода, установил 2 сети общей длинной 180 метров и оставил на 6 часов. С помощью такого браконьерского способа ему удалось добыть более 100 экземпляров рыб различных видов, после чего по дороге домой Курко был задержан полицейскими. Вину он признал, но в суде стал отрицать причастность к преступлению. Тем не менее удалось доказать факт браконьерства. Теперь осужденный также обязан выплатить...
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Общество 09.08.2017 17:22

В Волгограде для строительства Нулевой продольной у бизнеса изъяли здания и землю У ООО «Техтранс» для нужд Волгоградской области, а именно строительства Нулевой рокадной дороги, изъят участок по адресу Набережная 62-й Армии, 68 недалеко от моста через Волгу. Как стало известно ИА «Высота 102» в арбитражном суде, располагающиеся на этой земле строения также отошли государству. Это административное здание, склад, и ангар. Право аренды на участок также прекращено. Соответствующий иск на изъятие имущества подавал комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, однако в судебном процессе был принят добровольный отказ от заявления, поскольку бизнесмены самостоятельно исполнили пожелания администрации региона «на предложенных истцом условиях». Известно, что оценщики произвели расчеты и указали стоимость помещений в...
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Экономика 09.08.2017 16:46 (Обновлено: 09.08.2017 16:53)

Чистая прибыль «Севергазбанка» (ПАО «БАНК СГБ») по российским стандартам бухгалтерского учета в первом полугодии 2017 года составила 226 млн рублей против убытка в 91 млн рублей в первом полугодии 2016 года. Это почти в два раза больше, чем прибыль за весь 2016 год. Рентабельность собственного капитала (ROAE) в годовом выражении составила 13,3%.  Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, рост прибыли обеспечен ростом доходов от основной деятельности и снижением издержек. Чистые процентные доходы в первом полугодии 2017 года выросли на 6,6% до 728 млн рублей против 683...
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Расследования 09.08.2017 16:18

Приговоренный к условному сроку предприниматель из Советского района Волгограда Алексей Востриков обязан выплатить в счет государства 3 млн рублей. Такое решение принял суд на основании иска прокуратуры, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора региона Ольга Токарева.  Востриков в 3 и 4 кварталах 2014 года уклонился от уплаты налогов: он включал в налоговую декларацию заведомо ложные сведения, чтобы избежать трат на 3 млн рублей. Несмотря на то, что он понес уголовную ответственность, надзорный орган вышел в Ворошиловский районный суд с иском о понуждении погасить ущерб. 
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Происшествия 09.08.2017 15:48

Сегодня оперативники ОМВД России по району Сокольники города Москвы в помещении банка задержали 37-летнего жителя Волгограда по подозрению в попытке хищения около 1,5 млн рублей под предлогом оформления автокредита. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве, в полицию обратился представитель одного из банков и сообщил, что в ходе проверки необходимых для оформления автокредита документов возникли сомнения в их подлинности.  Установлено, что злоумышленник представил в банк паспорт и водительское удостоверение на чужое имя. Следствием ОМВД России по району Сокольники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на...
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Здравоохранение 09.08.2017 15:10

Из Быковской районной больницы в Волгоград вертолетом «Ансат» доставлен 2-летний ребенок, который отравился уксусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения региона, ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь. Это 65-й вылет реанимационной бригады на территории Волгоградской области с начала работы санавиации. Большинство вылетов было совершено в Камышин, а также в Михайловку, Урюпинск и Суровикино. С сердечно-сосудистыми заболеваниями в специализированный центр доставлен 31 больной, 7 раз воздушная переправа работала на ДТП, еще 12 случаев оказания помощи — это бытовые травмы. 
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Общество 09.08.2017 14:44 (Обновлено: 09.08.2017 17:22)

На Новороссийской в Волгограде взамен рынка монтируют торговую галерею На месте демонтированных торговых павильонов на улице Новороссийской приступили к монтажу торговой галереи, сообщает ИА "Высота 102". По данным пресс-службы мэрии, победитель аукциона на размещение галереи уже приступил к подготовительным работам на отведенном участке земли. Здесь появятся три павильона по 38 кв.метров, выполненные в едином облике. В настоящее время идут работы по заливке фундамента. Отмечается, что работы выполняются вне охранных зон газопроводных и других инженерных сетей. Напомним, демонтаж старых торговых павильонов, составляющих рынок на Новороссийской, был произведен в мае текущего года. Тогда сообщалось, что часть торговых объектов расположены непосредственно над двумя подземными газопроводами среднего и низкого...
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Общество 09.08.2017 14:42

Жительница Волгограда обратилась к экспертам проекта ОНФ России «За права заемщиков» с жалобой на взыскателей, которые не дают ей спокойно жить и работать, требуя вернуть долги. Об этом сообщается сегодня на официальном сайте ОНФ России, передает ИА «Высота 102».  В феврале 2017 г. волгоградка обратилась в микрофинансовую организацию «Домашние деньги» за займом в размере 30 тыс. руб. Но была вынуждена брать новые займы для возврата старых, причем не без давления со стороны взыскателей по прежним кредитам, - сообщается на сайте. Сейчас у нее...
Прочитана: 1249 раз
Расследования 09.08.2017 14:31

Ближайшие 2 года Сергей Куфтырев из Советского района Волгограда проведет под надзором правоохранителей — ему назначили условный срок за уничтожение чужого имущества. Также, сообщили ИА «Высота 102» в облсуде, где оставили приговор первой инстанции в силе, он обязан выплатить компенсацию всем потерпевшим по делу. В начале января Куфтырев поругался с возлюбленной, в гараже налил в бутылку бензин и с помощью него поджег автомобиль женщины. Неуправляемое пламя перекинулось и на другие машины — всего на парковке сгорело 3 транспортных средства. Потерпевшие просили ужесточить Куфтыреву приговор, однако решение вступило в силу без изменений. Сам подсудимый оправдывал свои действия непреодолимой ревностью и обидой. 
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Экология 09.08.2017 13:48 (Обновлено: 09.08.2017 16:46)

В Волгоградской области задумались о привлечении концессионеров к расчистке рек Предложение привлекать концессионеров для расчистки рек в Волгоградской области прозвучало сегодня на проходящей в Волгограде всероссийской конференции «О сохранении и защите водных природных объектов», сообщает ИА «Высота 102». Председатель комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона предположил, что в случае изменения законодательства сфера расчистки рек может стать весьма привлекательной для инвесторов. «За последние два года из федерального бюджета были выделены существенные денежные средства на расчистку рек в регионе. Эта деятельность дорогостоящая. Расчистить 1 км реки стоит 10 миллионов  рублей», - рассказал Виталий Сазонов и подчеркнул, что потребности области в расчистке рек гораздо больше поступающего финансирования. «В настоящее...
Прочитана: 3021 раз
Экономика 09.08.2017 13:27

Волгоград продолжат «разворачивать к воде» За строительством в Волгограде рокадной магистрали, проходящей вдоль Волги, может последовать реализация других проектов, касающихся берегоукрепления и продления набережной в направлениях Краснооктябрьского и Ворошиловского районов города, сообщает ИА «Высота 102». О том, что власти региона ходатайствуют перед правительством страны о помощи, рассказал сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на совещании по итогам визита в Волгоград Дмитрия Медведева. По примерным подсчетам, новые проекты берегоукрепления «тянут» не менее чем на 2 миллиарда рублей. «Волга - это место притяжения людей. Здесь мы можем создать зоны отдыха для людей. Нулевая продольная - это первый этап. Надеемся на поддержку правительства», -...
Прочитана: 3313 раз
Происшествия 09.08.2017 13:15

В Волгоград прибыл спецпоезд для тушения ландшафтного пожара Для тушения ландшафтного пожара в поселке Горьковском в СНТ «Природа» прибыл специальный состав с цистернами. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области. Здесь загорелась сухая растительность, сейчас над тушением пожара работают спасатели и сотрудники РЖД. Также сообщается о пожарах у села Красный Сад Среднеахтубинского района и рядом со старой птицефабрикой Городищенского района. Угрозы населенным пунктам нет, отмечают в МЧС. Всего за сутки пожарные ликвидировали порядка 90 возгораний сухостоя и мусора.
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