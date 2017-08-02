В Волгограде соседи готовы были поймать ребенка с карниза 7 этажа





В «Родниковой долине» в Советском районе Волгограда соседи пытались спасти малышку от падения с 7 этажа многоквартирного дома. Как передает ИА «Высота 102», ребенок стоял у открытого окна: сначала маленькая девочка махала покрывалом по ветру, свесившись вниз. Затем она и вовсе пыталась забраться на карниз, отчего соседи, наблюдавшие картину из дома напротив, и те, кто находился внизу, ахнули. У подъезда при этом дежурил парень, видимо, готовый попытаться поймать ребенка. Соседи пытались докричаться до родителей, затем обратились к самой девочке с просьбой позвать взрослых, но та не обращала внимания и развлекалась у открытого окна, будучи предоставленной сама себе. Спустя несколько минут малышка исчезла из виду в комнате. На место была вызвана полиция, однако дверь в квартире никто не открыл. Проводится проверка. С начала года в Волгоградской области произошло около 30 случаев падения детей с высоты.