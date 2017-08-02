В Волгограде на речных трамвайчиках к оплате стали принимать электронные карты «Волна»

С сегодняшнего дня на внутригородских речных маршрутах в Волгогралде действует электронная система оплаты проезда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, новшество введено после того, как речные пасажирские перевозки взяло под свое управление МУП «Метроэлектротранс». На первом этапе оплата картой «Волна» доступна в режиме «Электронный кошелек». После завершения тестового режима будет решен вопрос о внедрении дополнительных пакетов услуг.

Каждый теплоход, который отплывает от «Руднева» и «Тулака», оснащено валидатором, с помощью которого пассажиры при посадке могут оплатить проезд. Приобрести билет по-прежнему можно и за наличные деньги в кассах речного порта и на пристанях. На Центральной набережной работает касса, в которой можно приобрести билет, оплатив его транспортной картой «Волна» или по-прежнему наличными. заявил Киселев.