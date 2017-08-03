



Свыше 1600 административных протоколов составлено в Волгоградской области за 2016-й и первое полугодие текущего года на нелегальных владельцев радиоэлектронных устройств. Об этом на координационном совещании под председательством губернатора Андрея Бочарова заявил начальник управления Роскомнадзора по Волгоградской области Борис Киселев. Нарушителей - физических и юридических лиц — уличили в незаконной установке аппаратуры на крышах зданий. В большинстве случаев владельцами приспособлений являются «теневые» интернет-провайдеры. Как было озвучено на совещании, стоимость единицы радиоэлектронного оборудования оценивается в 5-30 тысяч рублей, в то же время прибыль от его эксплуатации приносит его хозяину очень приличный и регулярный доход. При этом суммы штрафов, которые платят «хакеры» - мизерные: для должностного лица - это 500 рублей, для юридического — 5000 рублей. С начала 2016 года незаконные владельцы радиоприборов уплатили вкупе всего лишь полмиллиона рублей. Проблему самовольного размещения таких устройств на кровлях жилых многоквартирных домов, офисных зданий, которые, в частности, находятся в федеральной собственности, губернатор Андрей Бочаров назвал острой и крайне серьезной. «Незаконное использование радиоэлектронных приборов, размещенных на высотных зданиях, может привести к сбою в работе сетей связи, предприятий электроэнергетики, воздушного, железнодорожного транспорта, скорой помощи, правоохранительных служб, а также несет угрозу информационной и антитеррористической безопасности», - отметил глава области.





Бочаров раскритиковал работу управления Роскомнадзора по Волгоградской области и республике Калмыкия, которое уполномочено выявлять владельцев таких радиоустройств. По словам губернатора, о необходимости активизировать работу в этом направлении на аналогичном координационном совещании речь шла еще год назад. Однако реальные подвижки в решении проблемы стали происходить совсем недавно. Так, до последнего времени сами устройства не изымались. Поэтому их владельцы, после привлечения к административной ответственности, благополучно продолжали свою незаконную коммерческую деятельность. Наиболее проблемные районы — Кировский и Красноармейский. «Управляющие компании и ТСЖ не предоставили нам сведения об инвентаризации радиоэлектронных устройств, которые размещены на кровлях домов», - заявил начальник управления Роскомнадзора по региону.

Изымать незаконные радиоэлектронные устройства областное надзорное ведомство начало совсем недавно — чуть более месяца назад. На сегодняшний день демонтировано 11 приборов. Главу региона такая нерасторопность ведомства удивила и озадачила. Борис Киселев пояснил, что эту работу Роскомнадзор ведет на свой страх и риск, поскольку доказать в суде правомерность действий его структуре будет не так-то просто. «Судебная практика зачастую бывает отрицательной. Сейчас мы ждем решений судов», - заявил Киселев.

Напомним, еще в марте текущего года на заседании совета муниципальных образований Андрей Бочаров заявлял о том, что власть региона «не совсем устраивают действия определенных руководителей в Волгоградской области». Также он подчеркнул, что руководство области активно взаимодействует, в том числе, по кадровым вопросам с федеральными органами власти.