Жительница Волгограда до смерти забила брата-дебошира сапогом

За 50 ударов сапогом по голове, от которых скончался житель Красноармейского района Волгограда, осуждена его сестра Татьяна Зотенкова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на определение облсуда, мужчина погиб от кровоизлияния в мозг и перелома свода черепа. Зотенковой назначили 6 лет колонии общего режима и оставили приговор в силе, несмотря на уверения адвокатов, что пьяный брат сам причинил себе травмы, несовместимые с жизнью. Как доказано в суде, подвыпивший мужчина, который недавно освободился из мест лишения свободы и проживал с сестрой, периодически устраивал дома беспорядок и пытался выгнать ее из дома. Зотенкова в обиду себя не давала, а в очередной вечер после словесного конфликта, когда брат стал угрожать расправой, вооружилась сапогом. Нанеся несколько десятков ударов, сестра удалилась в свою комнату спать, а мужчина, по ее показаниям, ушел в туалет, где и было позже обнаружено его тело. Адвокаты женщины настаивали на том, что потерпевший мог удариться об унитаз головой, от чего наступила смерть, однако экспертизы показали обратное.

«Судебно-медицинский эксперт пояснил, что возможность образования телесных повреждений, обнаруженных на трупе, при падении с высоты собственного роста и ударе о выступающие предметы или подлежащую плоскость – исключена», - говорится в определении.

Как рассказали следователи СО СУ СКР по региону, сам женский сапог, который стал орудием преступления и который обнаружили сыщики во время выезда в квартиру, фактически представлял из себя раздельные части, напоминающие обувь.