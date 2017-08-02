Смотрите сегодня в программе: десантники Волгограда подтвердили незыблемость традиций ежегодного празднования дня ВДВ. «Очень непростая ситуация»: на заседании постоянно действующего координационного совещания Волгоградской области выразили обеспокоенность по поводу возникающих по вине несознательных граждан возгораний. Пошла водичка: после половодья в Волго-Ахтубинской пойме возобновили работы по расчистке давно обезвоженных ериков. Очередные кадровые перемены в сфере культуры Волгоградской области: освоением помещений пожарной каланчи Царицына и другими открывшимися перспективами областного краеведческого музея займется новый директор.







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