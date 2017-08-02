Трофейная виолончель из Волгоградской филармонии стала экспонатом музея-панорамы





Уникальная виолончель 1712 года из Волгоградской филармонии переехала в музей-панораму «Сталинградская битва». Как сообщил ИА «Высота 102» директор музея Алексей Васин, подписан соответствующий акт приемки-передачи музыкального инструмента между филармонией и музеем-панорамой. По словам Алексея Васина, новый экспонат займет достойное место в экспозиции учреждения культуры, ведь он связан со Сталинградской битвой. Напомним, виолончель осталась в городе после освобождения города от фашистских войск – ее взял с собой на войну один немецкий солдат, который позднее попал в плен. Как рассказал Алексей Васин, сейчас сотрудники музея готовят презентацию нового экспоната. Всех секретов предстоящей презентации Алексей Викторович раскрывать не стал, но пообещал, что это будет необычно и трогательно.

Напомним, виолончель, сделанная руками немецкого мастера 18-ого века Матиаса Клотца, принадлежала Волгоградской областной филармонии, и до последнего времени на ней играли. Однако в январе этого года ее отвезли в Санкт-Петербург – в мастерскую штатного мастера академической филармонии имени Шостаковича. Причем вопрос с заключением договора на выполнение работ, с оплатой реставрации так и не был решен – на восстановление инструмента требовалось не менее 250 тысяч рублей. По сведениям информагентства, часть этой суммы обещал внести лично дирижер симфонического оркестра Юрий Серов. Однако договор с мастером так и не был заключен. Вернул виолончель домой депутат Волгоградской облдумы Александр Осипов. По мнению питерского мастера, виолончель находилась в плачевном состоянии и не подходила для концертной деятельности. Теперь музыкальный инструмент с почетом уйдет «на пенсию» и станет доступным для всеобщего обозрения.



