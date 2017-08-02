Лидером межрегионального конкурса «Мисс УИС» стала сотрудница волгоградского управления





Среди сотрудниц территориальных отделов службы исполнения наказаний в межрегиональном конкурсе лидирует старшина внутренней службы из Волгограда Анна Момотова. Как передает ИА «Высота 102», она стала лучшей в тестировании, физической и строевой подготовке. Анна Момотова показала наивысшие результаты в знании основных нормативных документов, боевых приемах и навыках стрельбы из пистолета Макарова. Главные соперницы волгоградки в конкурсе «Мисс УИС (уголовно-исполнительной системы)» — сотрудницы отделов из Крыма и Калмыкии.





Красоту и грацию конкурсантки намерены продемонстрировать не только в бассейне во время соревновательного процесса, но и на сцене: в ближайшую пятницу, когда пройдет заключительный этап состязаний. Жюри также оценит творческие способности участниц — как рукоделие, так и исполнительское мастерство. Пока же конкурсантки из различных регионов юга России знакомятся с городом-героем на экскурсиях.