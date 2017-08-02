В Волгограде судят сбытчиков оружия из Краснодара и Волжского

Житель Краснодара и его интернет-знакомый из Волжского предстали перед судом в Волгограде по обвинению в хранении и сбыте оружия. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, приговор оба будут ожидать под стражей, им грозит до 6 лет лишения свободы.

По версии следствия, которое проводилось СО УФСБ России по региону, в октябре 2016 года житель юга страны предложил своему знакомому продать нарезное ружье и боеприпасы. Через интернет-магазин краснодарец купил охолощенный сигнальный автомат и, приведя его в боеспособное состояние, отправил вместе с патронами через транспортную компанию в посылке в Волгоград. После чего самодельное оружие волжанин продал знакомому за 60 тысяч рублей.

Кроме того, житель Краснодара, который осенью прошлого года в овраге нашел короткоствольный самозарядный пистолет и револьвер, стал хранить его у себя дома, - это один из эпизодов преступления. А волжанину вменяется также продажа петербуржцу ствола авиационного пулемета. В Волжском при обысках в его квартире также нашли мешок с 400 граммами пороха.