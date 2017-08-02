От ушедшей из Волгограда компании требуют устранить дефекты на магистралях города





МУ «Комдорстрой» обратилось с иском в арбитражный суд Волгоградской области к ООО «Дорстройсервис» об обязании выполнить работы по устранению дефектов на двух объектах в рамках гарантийного ремонта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу суда, речь идет об улице Хользунова в Краснооктябрьском районе Волгограда и о проспекте Жукова в Дзержинском районе. Контракт с компанией муниципальное учреждение заключило еще в 2015 году. Но во время инспекции в марте этого года с участием представителей контрольного управления аппарата губернатора Волгоградской области, комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, ГКУ ВО «Дирекция автомобильных дорог», комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда, МУ «Комдорстрой» и ООО «Дорстройсервис» были выявлены многочисленные дефекты. В частности, проверяющие зафиксировали разрушение сопряжения на 24 погонных метрах, просадку люков, разрушение покрытия проезжей части, поперечные трещины на 430 погонных метрах, выкрашивание. Компания должна была выполнить гарантийный ремонт, но до сих пор этого не сделала. МУ «Комдорстрой» просит суд обязать фирму сделать эти работы за свой счет в течение месяца со дня вступления в законную силу решения суда. Первое заседание по этому иску состоится на следующей неделе.

Напомним, комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области недавно расторг контракт с ООО «Дорстройсервис» - компанией из Северной Осетии, которая строила один из главных дорожных объектов к ЧМ-2018 – шоссе Авиаторов. Поводом для этого послужили претензии, связанные с качеством работ. Затем антимонопольное ведомство включило ООО "Дорстройсервис" в реестр недобросовестных поставщиков. Теперь работы до завершению реконструкции шоссе ведет другая компания – «Транссервис».



