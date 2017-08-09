«Муниципальная управляющая компания» предложила жителям дома №2 по Аллее Героев собрать почти 100 тысяч рублей на установку во дворе видеонаблюдения. Как сообщает ИА «Высота 102», подробнее на эту тему с жильцами УК планирует поговорить 15 августа на общем собрании собственников квартир. Соответствующие уведомления были развешаны на подъездах дома несколько дней назад. С 98 квартир эксплуатирующая организация намерена собрать 98 тысяч 192 рубля. Задать интересующие вопросы жильцы могут уже сегодня — по указанным в объявлении телефоне. Корреспондент информагентства позвонил по номеру, который, как выяснилось, принадлежит компании «Домофон-эксперт». Как пояснила собеседница, фирма является посредником между администрацией и жителями, и, вероятно, она займется установкой оборудования.

Сотрудница организации пояснила, что сами видеокамеры предоставят власти, а жители - только оплатят покупку «проводов, регистраторов и жестких дисков». Также девушка заметила, что установка видеокамер во дворах домов на Аллее Героев, Советской, Чуйкова особенно актуальна в связи с празднованием в 2018 году 75-летия Сталинградской битвы и проведением матчей чемпионата мира по футболу. Видеонаблюдение на проспекте Ленина, улице Советской, по ее словам, финансируется из бюджета, а вот именно на дворы денежные средства якобы не заложены. «Понимая, что это дорогостоящее оборудование, власти выступили с инициативой удешевить закупку, выдав видеокамеры», - рассказала собеседница. В качестве бонуса жителям, как далее нам разъяснили, послужит «бесплатная» услуга онлайн-трансляции с камер видеонаблюдения в интернете .

Утверждение сотрудницы «Домофон-эксперта» о том, что установка видеокамер во дворах домов в рамках подготовки к ЧМ-2018 не финансируется из бюджета, вызвало сомнения у жителей дома №2 на Аллее Героев. Недавно ИА «Высота 102» сообщало о том, что 58 жилых дворов оборудуют камерами видеонаблюдения. Эта тема обсуждалась на межведомственной комиссии под председательством замруководителя аппарата губернатора Валерия Бахина во вопросам, связанным с внедрением систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Перечень дворов так называемой последней мили ЧМ-2018, подлежащих оснащению видеонаблюдением, был включен в протокол данного совещания. В списке адресов значится и дом №2 по Аллее Героев. По итогам заседания комитету ЖКХ и ТЭК региона было рекомендовано рассмотреть возможность при утверждении региональной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 гг. предусмотреть финансирование работ по установке камер видеонаблюдения в жилых дворах.

В администрации города информагентству сообщили, что оснащение дворовых территорий (в частности, двора по адресу ул. Аллея Героев, 2) системами видеонаблюдения носит рекомендательный характер. «Жители дворов получили возможность при желании подключить внутридворовые видеокамеры к общегородской системе. Работы будут проводиться исключительно по желанию самих жителей, оформленному соответствующим образом на собрании собственников жилых помещений. Создание городской инфраструктуры позволяет жителям получить видеонаблюдение во дворах, оплатив лишь стоимость монтажа и подключения видеокамер», - пояснили в мэрии.