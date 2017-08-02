В хуторе Бурковский Среднеахтубинского района, где идет расчистка ерика Аверкин протяженностью почти пять километров, появилась вода, которой тут не было несколько десятилетий. Работы начались после затянувшегося паводка и нереста рыб. Хуторяне, вся жизнь которых прошла в Бурковском, признались журналистам ИА «Высота 102», что мечтают о временах, когда можно будет, как раньше, не только отдыхать на этих живописных берегах, но и ловить рыбу, которая, - они уверены, - скоро сюда вернется.

Напомним, из 165 километров водных артерий поймы только до конца 2017 года будет расчищено свыше 40 километров ериков и озер. Такие работы осуществляются за последние десятки лет впервые.

Подробности – в материале информагентства.