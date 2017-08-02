Губернатор Андрей Бочаров пожелал всем десантникам Волгоградской области быть живыми и здоровыми

С Днем воздушно-десантных войск поздравил всех причастных к этому празднику губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». Поздравление прозвучало в конце заседания регионального совбеза с участием руководителей силовых структур и органов исполнительной власти. После острого обсуждения пожароопасной обстановки, сложившейся в области, а также ряда других вопросов, объявив о завершении заседания постоянно действующего координационного совещания, Андрей Бочаров напомнил всем, что «так получилось, что сегодня праздник». «Поздравляю всех, кто служил в ВДВ, всех жителей Волгоградской области, кто несет службу. Здоровья , терпения, выполнения задач и возвращения домой живыми и здоровыми !»,- сказал глава региона. Губернатор Волгоградской является выпускником Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, за время службы прошел путь от комвзвода до командира парашютно-десантного батальона. Во время первой чеченской кампании разведрота во главе с Андреем Бочаровым смогла удержать стратегическую высоту, вызвав на себя огонь артиллерии. Указом президента Российской Федерации № 1064 за проявленные мужество и героизм Андрею Бочарову было присвоено звание Героя РФ.







