



Сегодня адвокаты Федора Кифишина — сотрудника головного офиса компании «Квартстрой Премьер» в Москве — не смогли оспорить в апелляции решение о его аресте. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе Волгоградского облсуда. Напомним, он является одним из трех подозреваемых в уголовном деле об исчезновении денег дольщиков двух жилых комплексов - «Парк Европейский» в Кировском районе и «Доминант» в Советском.

Кифишин был доставлен полицейскими из столицы в Волгоград 19 июля и помещен Центральным районным судом под стражу. Следователи настаивали на его аресте по причине того, что ранее он пытался скрыться. В своем ходатайстве они поясняли, что, находясь на свободе, Кифишин может уничтожить доказательства и оказать давление на свидетелей. Защита же настаивала, в том числе в своей апелляционной жалобе, на домашнем аресте в волгоградской квартире, где проживает знакомая подозреваемого. Сам он пояснил, что скрываться не собирался, а просто навещал своих детей в загородном доме. В беседе с корр.ИА «Высота 102» при этом пояснил, что считает себя совершенно не причастным к преступлениям.

Между тем, дело расследуется по статье УК РФ «злоупотребление полномочиями». По предварительным данным, являясь финансовым распорядителем в коммерческой организации, Кифишин давал указания тратить деньги не на завершение строительства высоток, а на другие цели. Всего от действий недобросовестного застройщика пострадали 1800 человек.

Уголовное дело было возбуждено ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области на основании оперативных материалов проверки отдела №8 УЭБиПК регионального Главка.