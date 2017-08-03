В Волгограде бесхозную дорогу у Научного городка поставят на баланс мэрии

Удовлетворен иск прокурора о возложении обязанности на администрацию Волгограда поставить на баланс местный проезд между домами 98 и 102 на проспекте Ленина. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Краснооктябрьском районном суде. Многочисленные дефекты у зданий Научного городка здесь образовались не один год назад, однако ремонтировать асфальт, как выяснилось, никто не собирался, поскольку дорога бесхозная и за нее никто не нес ответственности. А между тем здесь образовались провалы глубиной 7 см, ширина ям достигла почти метра. Сейчас 271 метр полотна мэрия Волгограда обязана принять на свой баланс и, соответственно, следить за состоянием своего имущества.