«Дом.ru Бизнес» запустил облачную телефонию третьего поколения





Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» обновил продуктовый портфель для корпоративных клиентов и представил новое современное решение облачной телефонии – ОАТС 3.0.

Новая версия Облачной АТС стала значительно проще в управлении. Главная цель – увеличение продаж и улучшение качества обработки вызовов. Функциональные характеристики отвечают двум главным требованиям: они действительно нужны бизнесу и ими удобно пользоваться.

Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, в новой версии доступны десятки ключевых преимуществ: единый многоканальный номер с короткой внутренней нумерацией, голосовое приветствие и меню распределения звонков на сотрудников или по отделам. Пользователи могут смотреть подробную статистику принятых и пропущенных вызовов, проверять голосовую почту, слушать записи разговоров и многое другое.

Расписание для обработки и распределения звонков можно создать в зависимости от дня недели, времени суток, отпусков и прочих других бизнес-задач. А для автоматизации продаж ОАТС 3.0 интегрируется с популярными CRM-системами.

Дополнительно доступен пакет «Эффективные продажи». Если АТС зафиксирует пропущенный вызов, клиент получит SMS с извинением, а руководитель – уведомление о пропущенном звонке. Функция SMS-визитка – сообщение с контактами менеджера – удобный инструмент, который не позволит контактам потеряться.

Решение «Дом.ru Бизнес» соединяет в корпоративную сеть отделы, офисы и вести бесплатные переговоры внутри компании, общаться вне офиса, выгодно совершать звонки по городу, России и миру.

«ОАТС 3.0 – интеллектуальная телефония и универсальный инструмент продаж, которые позволят повысить качество обслуживания клиентов и эффективность продаж. На сегодняшний день это наиболее экономически выгодное и простое в использование решение для комплексной телефонизации компании любого масштаба», – комментирует директор по B2B АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru Бизнес») Елена Венцлавович.