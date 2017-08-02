



Ирина Карева покинула пост директора Волгоградского областного краеведческого музея. Как сообщает ИА «Высота 102», председатель комитета культуры региона Владимир Попков подписал заявление Каревой об отставке по собственному желанию. В должности директора музея Карева, которая также является депутатом гордумы, проработала с февраля 2015 года.

Новым директором государственного бюджетного учреждения назначен Анатолий Мальченко, до последнего времени руководивший ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры». В прежние годы, напомним, Анатолий Мальченко возглавлял музей-заповедник «Старая сарепта».