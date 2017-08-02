В Волгоградской академии МВД закончили служебную проверку празднования выпускного курсантами

Слушатели факультета подготовки экспертов-криминалистов и оперативных сотрудников полиции Волгоградской академии МВД привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу академии, где была проведена служебная проверка по факту празднования выпускниками академии окончания обучения. Кроме того, за ненадлежащий уровень организации воспитательной и профилактической работы, а также недостаточный контроль за подчиненным личным составом к руководству факультета применены строгие меры дисциплинарной ответственности.

Напомним, в прошлую пятницу выпускники-курсанты отметили выпускной, разъезжая по городу на дорогих автомобилях и демонстрируя другие атрибуты благополучия. При этом при передвижении по городу выпускники не нарушали правил дорожного движения. Однако в руководстве академии все равно посчитали поведение молодых людей заслуживающим порицания.