Центральный районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении директора управляющей компании "Управдом" из Краснооктябрьского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, он обвиняется в мошенничестве со средствами жильцов, которые они перечисляли на счета УК для содержания и ремонта общего имущества.

По материалам отдела №8 УЭБиПК регионального Главка МВД, Александр Марченко с января 2013 по февраль 2015 года собирал деньги с владельцев квартир, а затем через подконтрольные фирмы выводил средства и обналичивал, фактически не выполняя необходимых работ. Таким образом ему удалось похитить 3 млн рублей. Какое-то время Марченко находился под стражей, затем под домашним арестом - так решил суд. Часть его имущества арестована для обеспечения финансовых санкций. В любом случае суд будет учитывать, что директор «Управдома» ранее судим за превышение полномочий, где сумма ущерба ресурсоснабжающим организациям составила порядка 26 млн рублей, и отпущен досрочно из колонии-поселения.