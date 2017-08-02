«МегаФон» начисляет мегабайты за платежи банковской картой









С августа держателям банковской карты «МегаФона» будет начисляться бонус в виде мегабайтов за каждые полные 100 рублей покупки по карте. Но для абонентов тарифной линейки «Включайся!» за первую оплату по банковской карте на сумму больше 100 рублей дополнительно подключается разовый пакет в размере 1 гигабайта. Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, чтобы использовать мегабайты, ничего дополнительно активировать не нужно – расход происходит автоматически, а срок действия бонусов составляет 365 дней с момента первого начисления.

«Мы решили дарить бонусы в виде мегабайтов, потому что видим рост пользования интернетом. Более 57% всех устройств, зарегистрированных в сети «МегаФон», являются устройствами передачи данных, а доля пользователей услуг передачи данных составляет 41% от общей абонентской базы. Поэтому мегабайты за любую покупку – это не только приятный бонус, но и то, что будет использоваться точно по существу», – комментирует директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона» Ян Кухальский.

Банковскую карту «МегаФона» можно оформить в любом салоне оператора. Напомним, что ранее компания сообщала, что по количеству оплат банковской картой первое место занимает продуктовый ритейл. На втором месте - переводы и платежи. Третье место – это оплата в кафе и ресторанах. Четвертое место занимают покупки товаров и услуг в интернет-магазинах, а замыкает рейтинг - оплаты на АЗС.

Подробнее о начислении мегабайтов за покупки по банковской карте можно узнать на сайте www.bank.megafon.ru .Партнёром ПАО «МегаФон» в этом проекте и эмитентом банковских карт «МегаФона» является ООО «банк Раунд», генеральная лицензия ЦБ РФ №2506 от 14 ноября 2012 года.



