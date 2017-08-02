В Волгоградской области по искам прокуратуры в бюджет ТФОМС будут взысканы расходы на лечение потерпевших от действий преступников и правонарушителей. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской областной прокуратуре, только по результатам рассмотрения исков Урюпинской межрайонной прокуратуры Волгоградской области за истекший период 2017 года судами общей юрисдикции удовлетворены требования надзорных органов в интересах РФ в лице территориального фонда обязательного медицинского страхования о взыскании более 160 тыс рублей.

Указанные решения принимались судами по результатам рассмотрения исков прокурора к лицам, признанным виновными в совершении преступлений и административных правонарушений, связанных с причинением вреда здоровью, в случаях, когда потерпевшие находились на лечении в медицинских учреждениях области за счет средств фонда.

Таким образом, расходы на лечение потерпевших в каждом случае будут возмещены за счет виновных в причинении потерпевшим телесных повреждений лиц.



