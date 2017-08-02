В Волгограде «рассекретили» стройплощадку научного центра на Новороссийской

Стройплощадку «Научного центра инновационных лекарственных средств с опытно-промышленным производством ВолгГМУ Минздрава России» избавили от бетонного забора. Глухое ограждение долгие годы было неотъемлемой частью улицы Новороссийской в центре Волгограда и вот наконец-то - взору прохожих и автомобилистов открылась благоустроенная территория вокруг объекта. Внутри самого научного центра еще идут работы, причем свет в окнах горит до позднего вечера. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в многочисленных лабораториях центра на улице Новороссийской планируется заниматься направленным синтезом биологически активных веществ с использованием биоинформационных технологий и высокопроизводительного скрининга. Здесь будет вестись доклиническое изучение потенциальных лекарственных средств, в соответствии со стандартом GLP, разработка и внедрение технологий получения инновационных лекарственных форм и производиться другие исследования. Основная цель – наладить на территории Волгоградской области производство качественных препаратов и обеспечить замещение импортных лекарственных средств. В перечне есть аритмические, наркозные, антибактериальные средства, кардиопротекторы, препараты для местной анестезии - аналоги лидокаина и тетракаина, а также противоопухолевые препараты. Введение в эксплуатацию научного центра – один из этапов создания в регионе химико-фармацевтического кластера , в который войдет и фармацевтическое производство в Волжском. Общий объем инвестиций составит 7,1 млрд руб.