«Высота 102 ТВ»: В Волгограде у Мамаева кургана может появиться аллея Сталинградцев

Смотрите сегодня в программе: актив волгоградского Совета ветеранов поддержал работы по обновлению зеленых насаждений и благоустройству территории около Мамаева кургана. Ежегодное чудо: озеро цветущих лотосов в Среднеахтубинском районе Волгоградской области стало точкой притяжения любителей природы. Срок истек: владельцы торговых точек Волгограда по мере сил и желаний вписываются в новую схему размещения нестационарных объектов. Результаты рейда: каждый пятый водитель пассажирских автобусов оказался нарушителем правил дорожного движения и перевозки.







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