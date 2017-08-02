Работающие пенсионеры Волгоградской области обогатятся на 155 рублей

В Волгоградской области произведен перерасчет страховой пенсии более 173 тыс. пенсионерам, получающим пенсии по линии ПФР и продолжающим работать. Средний размер увеличения страховой пенсии составил 155 рублей 97 копеек. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пенсионном фонде региона. На беззаявительный перерасчет страховой пенсии имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размеры увеличиваются на определенный процент, - уточнили в фонде, - прибавка к пенсии от перерасчёта носит индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2016 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. Максимальная прибавка от перерасчёта ограничена тремя пенсионными баллами в денежном эквиваленте. Стоимость пенсионного балла с 1 апреля 2017 года составляет 78,58 руб.

Напомним, трудящиеся пенсионеры с 2016 года были лишены ежегодной индексации выплат.



