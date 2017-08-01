В Волгограде экс-полицейскому за убийство на свадьбе ужесточили приговор до 11 лет тюрьмы





Сегодня в апелляции был заново пересмотрен приговор в отношении Антона Брулева — бывшего полицейского, который совершил на свадьбе в Дзержинском районе убийство спортсмена и покушался на жизнь других гостей. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского областного суда, вместо 9 лет ему назначили 11 лет тюрьмы с последующим ограничением свободы. Удовлетворены и гражданские иски. Ранее дело прошло кассацию, где определили повторно рассмотреть жалобу потерпевших. Сегодня признали обстоятельством, отягчающим наказание, - совершение умышленных преступлений сотрудником органа внутренних дел.

Отметим, что на ужесточении наказания настаивала прокуратура Волгоградской области, которая поддерживала обвинение. Главным мотивом надзорного органа был тот факт, что назначенный срок не является справедливым за совершенные преступления наказанием, а также то, что Брулев не выплатил ущерб потерпевшим и не выполнил все досудебные соглашения.

«Обвинение настаивало на ужесточении до 11 лет колонии строгого режима, в результате сегодня суд согласился с нашей позицией», - уточнила старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева.

Напомним, трагедия произошла 21 сентября 2015 года. Группа гостей свадьбы в Дзержинском районе вызвала такси к ресторану, где проходило торжество. В одном автомобиле пыталось уехать больше человек, чем транспорт мог вместить, и везти подвыпившую компанию водитель отказался. Разгорелся конфликт, переросший в драку. Таксист позвал по телефону на помощь своего родственника Антона Брулева — сотрудника отдела экономической безопасности полиции, который, прибыв на место, посчитал необходимым открыть огонь из пистолета. На месте скончался 22-летний боец ММА Ян Клюшин, еще четверо были ранены.

По ходатайству следствия обвиняемый после задержания был уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям. Помимо этого, в УМВД России по Волгограду после служебной проверки несколько должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.