



Накануне в Волгограде для владельцев киосков и павильонов истек последний срок выбора нового места дислокации своих объектов. Как сообщает ИА "Высота 102", месяц назад городская дума продлевала на 30 дней срок обращения коммерсантов в районные администрации для вхождения в новую схему размещения нестационарных торговых объектов, которая действует в городе с марта 2017 года.





Перемены во внешнем облике ларьков и павильонов на улицах города вроде как и заметны, но в глаза пока не бросаются. Улицу Краснознаменскую практически полностью зачистили от нестационарных торговых объектов. Демонтаж последних хлипких сооружений на этой оживленной центральной улице можно наблюдать и сегодня.

А на Двинской корреспондент информагентства застал процесс разбора обветшалого киоска "Волгомясомолторга".





Подобных ларьков по продаже местного мороженого - потрепанных жизнью, ржавых и грязных - в Волгограде еще предостаточно. Новых нестационарных объектов, исполненных в типовом сером сером цвете, по сравнению с обшарпанными торговыми избушками в целом по городу еще немного.





Притирка коммерсантов к новой жизни в сером цвете идет не без курьезов. Так, на Ткачева недавно появилась целая торговая галерея, которая внешне выглядит опрятно, но товарное соседство цветов с вяленой рыбой выглядит забавно. На пересечении улиц Рокоссовского и Ангарской владелец киоска по продаже фастфуда, похоже, решил сэкономить на тюнинге своего торгового объекта. Фасад - новый, но с ним явно диссонирует пыльный и грязный козырек из старого сайдинга. Едва ли в типовых проектах нестационарных торговых объектов можно встретить такие образцы.













На Трамвайной остановке "ул.Рокоссовского" все нестационарные объекты демонтировали еще пару месяцев назад, но торговля здесь по-прежнему ведется.





Напомним, в марте этого года была принята новая схема дислокации временных торговых точек в Волгограде, которая будет действовать до 2021 года. Всего предусмотрено свыше 1700 мест для размещения нестационарной торговли, из которых более 1400 - это киоски, павильоны, торговые галереи. Еще почти 300 участков земли выделено под сезонную торговлю. В новую схему не вписались 1072 объекта, которые подлежат демонтажу в 2017 году.