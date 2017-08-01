Из Камышинской городской больницы в Волгоград вертолетом «Ансат» доставлена 3-летняя девочка, которая накануне выпала из окна 4 этажа. ЧП произошло в городе Петров вал: прохожие увидели лежащего на асфальте у дома ребенка и вызвали «скорую». Сейчас пострадавшая находится под наблюдением специалистов больницы №7, сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. У нее диагностирован ушиб головного мозга и множественные травмы.

По данным полиции, многодетная мать оставила младших детей на 13-летнюю сестру и отлучилась. Когда одна из малышек осталась без присмотра, та забралась на подоконник и выпала из окна. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в отношении родителей.